Новый детский сад на 190 мест открылся в кузбасском городе

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3 декабря в Осинниках в микрорайоне № 6 торжественно открыли новый детский сад «Всезнайка», на строительство которого потратили более 330 млн рублей.

В детсаде предусмотрены восемь возрастных групп для детей от года, две ясельные группы. Малыши смогут развивать творческое и логическое мышление, проходить раннюю профориентацию, учиться играть в шахматы. Воспитатели будут выявлять способности малышей к разным видам искусства.

Площадь здания превышает 3,7 тысячи квадратных метров, в нем есть музыкальный и физкультурный залы, кабинеты логопеда и психолога, медицинский и пищевой блоки. Смонтированы пожарная сигнализация и видеонаблюдение, благоустроена территория.

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