Новый 5-ти осевой обрабатывающий центр «Саста»: произведено в РФ

Российский станкостроительный завод «Саста» освоил выпуск 5-ти осевых обрабатывающих центров с наклонно-поворотным столом. Модель станка получила название — МС800-5Х.

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MC800-5X — обрабатывающий центр представляет собой 5-ти осевой вертикально-фрезерный станок портального типа с поворотно-качающимся круглым столом Ø800 мм и линейными направляющими качения. Мощный мотор-шпиндель с конусом HSK, системой сквозной подачи СОЖ предназначен для высокоскоростной высокоточной обработки.

© sasta.ru

MC800-5X — это современный высокотехнологичный станок, разработанный для выполнения сложных задач в области обработки металлов, композитов и других материалов. Идеально подходит для обработки сложных корпусных деталей за один установ. В данной статье рассмотрим основные преимущества, конструктивные особенности и технические характеристики MC800-5X.

© sasta.ru

Российское производство

Все корпусные литые детали (станина, колонны, траверса, шпиндельная бабка), а также мелкие литые детали (корпуса опор ШВП и др.), установленные на станке, собственного производства, отлитые на мощностях собственного литейного завода.

© sasta.ru

Наш завод имеет полный цикл производства, поэтому все детали, установленные на станке — собственного производства:

Литые детали — отлиты на собственном литейном заводе с полной мехобработкой на нашем заводе. Все детали механических узлов, включая точные (опоры, корпус шпиндельной бабки) — полная мехобработка на нашем заводе. Кабинетная защита — полное изготовление на нашем заводе, включая гибку, сварку, покраску. Электрошкаф и электрокомпоненты — корпус и панель электрошкафа: производство и покраска на нашем заводе. Низковольтная аппаратура — покупная. Комплектная система ЧПУ — покупная.

Все остальные работы, включая электромонтаж, сборку узлов, общую сборку станка, электроразводку, покраску, проверку и наладку, а также ПНР и сервис — проведены на нашем заводе.

© sasta.ru

© sasta.ru

© sasta.ru

Высокая жесткость и устойчивость

U-образная конструкция станины с колоннами и траверсой обеспечивает одинаковую стабильность при перемещении по осям X и Y, кроме этого предоставляет легкий доступ к зоне обработки.

Станок обладает монолитной конструкцией станины, выполненной из высококачественного чугуна. Это обеспечивает высокую жесткость и виброустойчивость, что особенно важно при обработке твердых материалов и выполнении точных операций. Литая структура корпусных деталей поглощает механические вибрации и гарантирует термическую стабильность всей конструкции. На станке установлен мотор-шпиндель, который не содержит ни зубчатых, ни ременных передач, что увеличивает жесткость обработки.

© sasta.ru

© sasta.ru

Многоосевая обработка

MC800-5X поддерживает одновременную 5-ти осевую обработку, что позволяет выполнять сложные геометрические формы с высокой точностью. Линейные оси станка оснащены высокоточными сервоприводами и прямыми датчиками обратной связи, что обеспечивает плавное движение и отсутствие механических люфтов.

ШВП имеют двойное предварительное натяжение и опираются с двух сторон на радиально-упорные прецизионные подшипники.

Поворотный стол вращается в 2х осях и может занимать фиксированную с высокой точностью позицию. Для поворота стола по оси A (качание) используются торк-моторы, установленные по обеим сторонам во избежание появления механических люфтов и задержки движения после разжима стола. Моторы обеспечивают высокий крутящий момент, позволяя работать с труднообрабатываемыми материалами Для поворота стола по оси C (поворот) также используется торк-мотор, имеющий высокий крутящий момент. Преимущество торк-моторов — отсутствие зубчатых или ременных передач и, как следствие, люфтов, что обеспечивает высокую динамику и точность работы узла.

© sasta.ru

Высокая производительность

Благодаря мощному шпинделю и современной системе управления, MC800-5X обеспечивает высокую скорость обработки без потери качества. Это позволяет значительно сократить время производства и увеличить объем выпускаемой продукции. Встроенный канал для отвода стружки подходит для обработки с большим съемом материала. Станок также поддерживает возможность непрерывной работы и имеет подготовку ко установке автоматизации, что делает его идеальным для крупных производственных линий.

Высокая точность обработки

Одним из ключевых преимуществ станка MC800-5X является его способность обеспечивать исключительную точность обработки деталей. Это достигается благодаря использованию современных систем управления, высококачественных компонентов и продуманной конструкции.

Для обеспечения точности оборудования на станок может быть установлен комплекс систем контроля постоянства геометрических характеристик. Все данные собираются с различных датчиков, установленных на оборудование, и после обработки специальным контроллером передаются в систему ЧПУ. Сбор этих данных позволяет выполнять как линейную, так и объемную компенсацию тепловых расширений станка. Система контроля точности станка включает в себя три основные системы: систему компенсации тепловых деформаций шпинделя (TPC), контроля вибраций шпинделя (SVS) и систему компенсации тепловых деформаций осей (AAC).

© sasta.ru

Система автоматической смены инструмента (ATC)

Инструментальный магазин на 40 или 80 (40×2) позиций, выполнен по принципу PICK-UP станции, что существенно упрощает его конструкцию и увеличивает надежность оборудования. Для выполнения сложных операций с большим количеством инструментальных позиций, возможна установка двух магазинов инструмента. Для удобства заполнения инструментального магазина предусмотрена станция загрузки.

ЧПУ и система управления

MC800-5X оснащен современной системой ЧПУ, которая обеспечивает интуитивно понятное управление и высокую точность обработки. Операторы могут быстро освоить работу с оборудованием, что сокращает время на обучение персонала. Кроме того, система управления поддерживает возможность интеграции с другими производственными системами, что упрощает автоматизацию процессов.

© sasta.ru

Система охлаждения и смазки

Станок оборудован эффективной системой охлаждения шпинделя и наклонно-поворотного стола, что позволяет работать с высокими скоростями резания без перегрева.

В базовой комплектации станок имеет систему подачи СОЖ, в качестве опций доступны различные варианты систем подачи СОЖ через инструмент с насосом высокого давления 40 или 70 бар, обеспечивая эффективный отвод стружки из зоны резания через инструмент, тем самым значительно снижая риск поломки инструмента.

Заключение

Станок MC800-5X— это универсальное решение для предприятий, занимающихся высокоточной обработкой материалов. Его конструктивные особенности и технические характеристики делают его идеальным выбором для аэрокосмической и автомобильной промышленности, а также для производства пресс-форм и штампов. Благодаря своей надежности и производительности, MC800-5X способен значительно повысить эффективность производства и обеспечить высокое качество выпускаемой продукции.

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