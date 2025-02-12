Новый 5-ти осевой обрабатывающий центр «Саста»: произведено в РФ

Новый 5-ти осевой обрабатывающий центр «Саста»: произведено в РФСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
Российский станкостроительный завод «Саста» освоил выпуск 5-ти осевых обрабатывающих центров с наклонно-поворотным столом. Модель станка получила название — МС800-5Х.
MC800-5X — обрабатывающий центр представляет собой 5-ти осевой вертикально-фрезерный станок портального типа с поворотно-качающимся круглым столом Ø800 мм и линейными направляющими качения. Мощный мотор-шпиндель с конусом HSK, системой сквозной подачи СОЖ предназначен для высокоскоростной высокоточной обработки.
MC800-5X — это современный высокотехнологичный станок, разработанный для выполнения сложных задач в области обработки металлов, композитов и других материалов. Идеально подходит для обработки сложных корпусных деталей за один установ. В данной статье рассмотрим основные преимущества, конструктивные особенности и технические характеристики MC800-5X.
Российское производство
Все корпусные литые детали (станина, колонны, траверса, шпиндельная бабка), а также мелкие литые детали (корпуса опор ШВП и др.), установленные на станке, собственного производства, отлитые на мощностях собственного литейного завода.
Наш завод имеет полный цикл производства, поэтому все детали, установленные на станке — собственного производства:
Литые детали — отлиты на собственном литейном заводе с полной мехобработкой на нашем заводе.
Все детали механических узлов, включая точные (опоры, корпус шпиндельной бабки) — полная мехобработка на нашем заводе.
Кабинетная защита — полное изготовление на нашем заводе, включая гибку, сварку, покраску.
Электрошкаф и электрокомпоненты — корпус и панель электрошкафа: производство и покраска на нашем заводе. Низковольтная аппаратура — покупная. Комплектная система ЧПУ — покупная.
Все остальные работы, включая электромонтаж, сборку узлов, общую сборку станка, электроразводку, покраску, проверку и наладку, а также ПНР и сервис — проведены на нашем заводе.
Высокая жесткость и устойчивость
U-образная конструкция станины с колоннами и траверсой обеспечивает одинаковую стабильность при перемещении по осям X и Y, кроме этого предоставляет легкий доступ к зоне обработки.
Станок обладает монолитной конструкцией станины, выполненной из высококачественного чугуна. Это обеспечивает высокую жесткость и виброустойчивость, что особенно важно при обработке твердых материалов и выполнении точных операций. Литая структура корпусных деталей поглощает механические вибрации и гарантирует термическую стабильность всей конструкции. На станке установлен мотор-шпиндель, который не содержит ни зубчатых, ни ременных передач, что увеличивает жесткость обработки.
Многоосевая обработка
MC800-5X поддерживает одновременную 5-ти осевую обработку, что позволяет выполнять сложные геометрические формы с высокой точностью. Линейные оси станка оснащены высокоточными сервоприводами и прямыми датчиками обратной связи, что обеспечивает плавное движение и отсутствие механических люфтов.
ШВП имеют двойное предварительное натяжение и опираются с двух сторон на радиально-упорные прецизионные подшипники.
Поворотный стол вращается в 2х осях и может занимать фиксированную с высокой точностью позицию.
Для поворота стола по оси A (качание) используются торк-моторы, установленные по обеим сторонам во избежание появления механических люфтов и задержки движения после разжима стола. Моторы обеспечивают высокий крутящий момент, позволяя работать с труднообрабатываемыми материалами
Для поворота стола по оси C (поворот) также используется торк-мотор, имеющий высокий крутящий момент.
Преимущество торк-моторов — отсутствие зубчатых или ременных передач и, как следствие, люфтов, что обеспечивает высокую динамику и точность работы узла.
Высокая производительность
Благодаря мощному шпинделю и современной системе управления, MC800-5X обеспечивает высокую скорость обработки без потери качества. Это позволяет значительно сократить время производства и увеличить объем выпускаемой продукции. Встроенный канал для отвода стружки подходит для обработки с большим съемом материала. Станок также поддерживает возможность непрерывной работы и имеет подготовку ко установке автоматизации, что делает его идеальным для крупных производственных линий.
Высокая точность обработки
Одним из ключевых преимуществ станка MC800-5X является его способность обеспечивать исключительную точность обработки деталей. Это достигается благодаря использованию современных систем управления, высококачественных компонентов и продуманной конструкции.
Для обеспечения точности оборудования на станок может быть установлен комплекс систем контроля постоянства геометрических характеристик. Все данные собираются с различных датчиков, установленных на оборудование, и после обработки специальным контроллером передаются в систему ЧПУ. Сбор этих данных позволяет выполнять как линейную, так и объемную компенсацию тепловых расширений станка. Система контроля точности станка включает в себя три основные системы: систему компенсации тепловых деформаций шпинделя (TPC), контроля вибраций шпинделя (SVS) и систему компенсации тепловых деформаций осей (AAC).
Система автоматической смены инструмента (ATC)
Инструментальный магазин на 40 или 80 (40×2) позиций, выполнен по принципу PICK-UP станции, что существенно упрощает его конструкцию и увеличивает надежность оборудования. Для выполнения сложных операций с большим количеством инструментальных позиций, возможна установка двух магазинов инструмента. Для удобства заполнения инструментального магазина предусмотрена станция загрузки.
ЧПУ и система управления
MC800-5X оснащен современной системой ЧПУ, которая обеспечивает интуитивно понятное управление и высокую точность обработки. Операторы могут быстро освоить работу с оборудованием, что сокращает время на обучение персонала. Кроме того, система управления поддерживает возможность интеграции с другими производственными системами, что упрощает автоматизацию процессов.
Система охлаждения и смазки
Станок оборудован эффективной системой охлаждения шпинделя и наклонно-поворотного стола, что позволяет работать с высокими скоростями резания без перегрева.
В базовой комплектации станок имеет систему подачи СОЖ, в качестве опций доступны различные варианты систем подачи СОЖ через инструмент с насосом высокого давления 40 или 70 бар, обеспечивая эффективный отвод стружки из зоны резания через инструмент, тем самым значительно снижая риск поломки инструмента.
Заключение
Станок MC800-5X— это универсальное решение для предприятий, занимающихся высокоточной обработкой материалов. Его конструктивные особенности и технические характеристики делают его идеальным выбором для аэрокосмической и автомобильной промышленности, а также для производства пресс-форм и штампов. Благодаря своей надежности и производительности, MC800-5X способен значительно повысить эффективность производства и обеспечить высокое качество выпускаемой продукции.
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