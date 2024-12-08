Токарно-винторезный станок высокой точности модели АТ250-500.Ф1

Презентация высокоточного токарно-винторезного станка АТ250-500.Ф1 от ведущего Российского производителя

Введение

Дорогие коллеги и партнеры!

Рады представить вам высокоточный токарно-винторезной станок модели АТ250-500.Ф1, который был разработан и произведен одним из ведущих российских производителей. Этот станок сочетает в себе новейшие технологии и высокий уровень надежности, что делает его идеальным выбором для вашего производства.

Особенности станка АТ250-500.Ф1

1. Современные технологии

— Инновационные системы управления: Оборудован современными системами цифрового программного управления (УЦИ) для высокой точности и простоты в эксплуатации.

— Адаптивные технологии обработки: Способен выполнять сложности операций, что помогает сократить время на производство и уменьшить количество отходов.

2. Высокая производительность

— Максимальная скорость вращения: 4000 об./мин для быстрого и качественного выполнения операций.

— Эффективность работы: Способен обрабатывать детали длиной до 500 мм и диаметром до 250 мм, что обеспечивает универсальность в производственных задачах.

3. Надежность и долговечность

— Надежные компоненты: Используются только высококачественные материалы, что увеличивает срок службы станка и снижает риск поломок.

— Гарантия и сервис: Мы обеспечиваем гарантии на наши изделия и высококачественный сервисный центр для обслуживания.

Технические характеристики

| Параметр | Значение |

|-------------------------------|--------------------------|

| Диаметр обрабатываемых деталей | до 250 мм|

| Длина обрабатываемых деталей | до 500 мм |

| Максимальная скорость шпинделя | 2500 об./мин |

| Мощность привода | 5,5 кВт |

| Габариты станка | 1800×800×1200 мм|

| Вес станка | 1350 кг|

Области применения

— Машиностроение: идеально подходит для обработки металлов и создания деталей для различных механизмов.

— Автомобильная промышленность: благодаря высокоточности, отлично подходит для обработки деталей двигателей и трансмиссий.

— Энергетика и авиация: эксплуатация в высоконагруженных условиях.

Преимущества сотрудничества с нами

— Индивидуальный подход: Мы предлагаем решения, которые идеально соответствуют вашим потребностям.

— Гарантия качества: Все станки сертифицированы и прошли тщательные испытания.

— Поддержка и обучение: Обеспечиваем поддержку и обучение операторов для достижения максимальной эффективности.

Высокоточный токарно-винторезной станок АТ250-500.Ф1 — это ваш надежный партнер в мире современного производства. Он откроет новые горизонты для вашего бизнеса и обеспечит качество, которому вы можете доверять. Токарный станок АТ250-500 © pfaves.ru Не упустите шанс модернизировать свое производство! Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации и организации демонстрации токарного станка АТ250-500.Ф1!

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