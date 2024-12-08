Токарно-винторезный станок высокой точности модели АТ250-500.Ф1

Токарно-винторезный станок высокой точности модели АТ250-500.Ф1Следи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
Презентация высокоточного токарно-винторезного станка АТ250-500.Ф1 от ведущего Российского производителя
Введение
Дорогие коллеги и партнеры!
Рады представить вам высокоточный токарно-винторезной станок модели АТ250-500.Ф1, который был разработан и произведен одним из ведущих российских производителей. Этот станок сочетает в себе новейшие технологии и высокий уровень надежности, что делает его идеальным выбором для вашего производства.
Особенности станка АТ250-500.Ф1
1. Современные технологии
— Инновационные системы управления: Оборудован современными системами цифрового программного управления (УЦИ) для высокой точности и простоты в эксплуатации.
— Адаптивные технологии обработки: Способен выполнять сложности операций, что помогает сократить время на производство и уменьшить количество отходов.
2. Высокая производительность
— Максимальная скорость вращения: 4000 об./мин для быстрого и качественного выполнения операций.
— Эффективность работы: Способен обрабатывать детали длиной до 500 мм и диаметром до 250 мм, что обеспечивает универсальность в производственных задачах.
3. Надежность и долговечность
— Надежные компоненты: Используются только высококачественные материалы, что увеличивает срок службы станка и снижает риск поломок.
— Гарантия и сервис: Мы обеспечиваем гарантии на наши изделия и высококачественный сервисный центр для обслуживания.
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|-------------------------------|--------------------------|
| Диаметр обрабатываемых деталей | до 250 мм|
| Длина обрабатываемых деталей | до 500 мм |
| Максимальная скорость шпинделя | 2500 об./мин |
| Мощность привода | 5,5 кВт |
| Габариты станка | 1800×800×1200 мм|
| Вес станка | 1350 кг|
Области применения
— Машиностроение: идеально подходит для обработки металлов и создания деталей для различных механизмов.
— Автомобильная промышленность: благодаря высокоточности, отлично подходит для обработки деталей двигателей и трансмиссий.
— Энергетика и авиация: эксплуатация в высоконагруженных условиях.
Преимущества сотрудничества с нами
— Индивидуальный подход: Мы предлагаем решения, которые идеально соответствуют вашим потребностям.
— Гарантия качества: Все станки сертифицированы и прошли тщательные испытания.
— Поддержка и обучение: Обеспечиваем поддержку и обучение операторов для достижения максимальной эффективности.
Высокоточный токарно-винторезной станок АТ250-500.Ф1 — это ваш надежный партнер в мире современного производства. Он откроет новые горизонты для вашего бизнеса и обеспечит качество, которому вы можете доверять.
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