«КАМАЗ» поставил крупную партию низкопольных автобусов НЕФАЗ в Сыктывкар

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Партия из тридцати автобусов НЕФАЗ-5299-40-57 приобретена по программе льготного лизинга с привлечением средств ФНБ и уже поступила в адрес «Комиавтотранса» — основного в регионе оператора общественного транспорта. Презентация и торжественная передача городу автобусов большого класса прошла на Стефановской площади. В ближайшее время техника выйдет на магистральные маршруты, а также на другие линии с большим пассажиропотоком.

Напомним, это уже вторая в этом году поставка автобусов в Сыктывкар: в сентябре город получил семь единиц аналогичных моделей НЕФАЗ. Как отметили в «Комиавтотранс», новые автобусы получают положительный отклик со стороны пассажиров.

Автобусы НЕФАЗ-5299-40-57, курсирующие на улицах Сыктывкара, являются самой востребованной моделью в продуктовой линейке компании и успешно эксплуатируются в российских городах. Автобус разработан для работы на маршрутах с интенсивным пассажиропотоком, полностью соответствует программе «Доступная среда» и способствует удобному перемещению всех категорий пассажиров. Общая пассажировместимость — 96 человек, есть 30 мест для сидения. Среди дополнительных опций — кондиционер с режимом обогрева, тахограф, автоинформатор, бегущая строка в салоне, бесконтактной оплаты проезда и системой видеонаблюдения.

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