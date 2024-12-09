Новый корпус школы открыли в Печенге Мурманской области

Новый корпус школы открыли в Печенге Мурманской областиСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
Решение о строительстве нового корпуса школы было принято два года назад в ходе торжественного присвоения школе имени Героя России Михаила Попова. Работы проводились в рамках программы реновации ЗАТО.
Новый корпус начальной школы построили в рамках комплексного плана реновации ЗАТО и стратегического плана «На Севере — жить». Он рассчитан на 250 мест, его общая площадь — свыше 4,7 тысяч квадратных метров. Школа носит имя Героя России Михаила Попова, начальника штаба — заместителя командира мотострелкового батальона 200-й отдельной мотострелковой Печенгской Краснознамённой ордена Кутузова бригады, участника специальной военной операции.
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