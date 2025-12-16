На Оскольском электрометаллургическом комбинате (ОЭМК, входит в «Металлоинвест») завершили масштабный ремонт главной производственной линии — стана-350 в сортопрокатном цехе.

Как отметили в компании, комплекс работ протянулся почти на километр. Основным этапом стала установка нового редуктора отечественного производства на первой клети стана, что потребовало четырёх суток непрерывной работы. Также специалисты провели ревизию и восстановление двигателей и редукторов на других участках, отремонтировали печи и транспортные линии.

Помимо обновления основного оборудования, на участке отделки и отгрузки заменили пять подкрановых балок и значительный отрезок подкранового пути. Для повышения надёжности на годы вперёд были усилены некоторые фундаменты.

Также внедрено технологическое улучшение: для сбора и вывоза металлических остатков установлена специальная выдвижная тележка, что упрощает обслуживание зачистного стана.

В ремонтных работах, организованных посменно, ежедневно участвовало свыше 200 специалистов. Руководство комбината отметило, что все задачи были выполнены в срок благодаря детальному планированию и круглосуточному контролю на каждом этапе.