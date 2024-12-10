Автобусный парк Выборга пополнился новыми камазовскими автобусами

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На этой неделе на городские маршруты выйдут ещё три новых автобуса.

Как рассказал начальник эксплуатации ООО «Виплайн» Александр Костин, предприятие продолжает работу по улучшению качества обслуживания жителей.

Приобретены комфортабельные автобусы, которые отличаются повышенной вместимостью — 31 сидячее место и около сотни стоячих. Транспорт низкопольный, для инвалидных и детских колясок имеется выдвижной пандус. Кроме того, отвечает требованиям безопасности, предъявляемым органами контроля в сфере перевозки пассажиров и стандартам Евро-5.

© t.me

Автобусы этой марки в Выборге уже опробованы — горожане высоко оценили их комфорт. Более того, они отлично зарекомендовали себя в эксплуатации — проблем с обслуживанием нет, потому что выпускаются отечественным заводом «КАМАЗ».

© t.me

"Более всего у жителей востребован маршрут № 12, затрагивающий весь город, Калининский и Харитоновский микрорайоны. Новые автобусы как раз пополнят эту линию", — добавил представитель транспортного предприятия.

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