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artal 10 декабря 2024, 13:59 Новые заводы и цеха

Новый цех металлообработки построили в ОЭЗ «Ступино Квадрат»

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 © 360.ru

Компания «СТЭЗ» завершила строительство нового производственного здания площадью свыше 1,3 тысячи «квадратов». Здесь будет работать цех по металлообработке.

Инвестиции в проект по модернизации производства компании «СТЭЗ» превысили 440 миллионов рублей. На территории ОЭЗ «Ступино Квадрат» инвестор будет производить сетевое, телекоммуникационное оборудование, электротехническую, и прочую электронную продукцию.

После запуска производства появятся новые рабочие места, общий штат на заводе составит 80 человек.

На «СТЭЗ» выпускают клеммы электротехнические винтовые и пружинные, принадлежности для клемм, реле, а также устройства защиты от импульсных перенапряжений. Это импортозамещающее производство полного цикла.

https://mii.mos...dstvennyi-obekt

Фото ООО «СТЭЗ»

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Источник: https://360.ru/news/mosobl/novyj-ts...ki-postroili-v-oez-stupino-kvadrat/

  • artal
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Ступино, Московская область, СТЭЗ
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