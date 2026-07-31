В поселке Михнево начал работу новый производственный комплекс компании «ПК Печагин». Здесь уже выпускают майонезы, кетчупы и соусы для крупных торговых сетей и предприятий общественного питания.

Строительство предприятия стало возможным благодаря региональной программе «Земля за рубль» — одной из мер поддержки бизнеса, реализуемых в Московской области. Программа помогает инвесторам запускать новые производства, создавать рабочие места и развивать импортозамещение.

«Основной причиной нашего участия в проекте стала программа „Земля за рубль“. На всех этапах нас сопровождали администрация округа, Правительство Московской области и Центр содействия строительству. Благодаря этой поддержке мы успешно запустили производство», — рассказал генеральный директор ООО «ПК Печагин» Ростислав Щербаков.

Сегодня на предприятии работают 62 человека, запущены пять производственных линий, а в перспективе здесь будет создано до 250 рабочих мест. Производственная мощность завода составит до 10 тысяч тонн продукции в месяц. Основную часть сырья предприятие закупает у российских производителей.