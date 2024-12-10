В Кузбассе открылся детский сад «Лакомка»

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Детский сад «Лакомка» в пгт Яшкино рассчитан на 140 мест, 30 из которых — ясельные. В дошкольном учреждении установлено специальное оборудование, на котором воспитанники — в основном дети сотрудников местного пищевого комбината — смогут осваивать азы кондитерского ремесла. В этой же концепции был разработан дизайн внутренних помещений и название групп.

В учреждении также оборудован логопедический кабинет со специальным интерактивным столом для проведения обучающих игр. Также здесь расположены воздушно-пузырьковая колонна и релаксационные модули, сенсорная тропа и другие развивающие комплексы. Занятия с использованием мультиколорного светового столика для рисования песком будут способствовать развитию тактильных, сенсорных ощущений детей. Детсад адаптирован для детей с особенностями здоровья, в частности, малышей с ДЦП.

Еще одной особенностью работы нового детсада станет дистанционная приемная, которая позволит удаленно проводить образовательную деятельность с детьми в случаях болезни.

Для обеспечения безопасности воспитанников установлены современные системы наружного видеонаблюдения, контроля доступа, автоматическая пожарная сигнализация. На территории детского сада обустроена детская площадка с качелями, горками и песочницами.

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