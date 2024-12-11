Автомобиль Sollers Atlant получил российскую коробку передач

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Флагманская модель коммерческой линейки российского бренда Sollers — Atlant — получила отечественную шестиступенчатую коробку передач. Она производится на промышленной площадке Заволжского моторного завода (ЗМЗ) и теперь ставится на все модификации «Атланта» со 150-сильным дизельным двигателем объемом 2,7 литра, сообщили «Автоновостям дня» в пресс-службе «Соллерс».

15 ноября в ООО «СОЛЛЕРС Производство трансмиссий» установлены новые единицы оборудования для производства механической коробки переключения передач (МКПП)

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«Это безусловно очень важный этап в локализации нашего продукта. Шестиступенчатая коробка передач — одно из главных технических преимуществ модели Sollers Atlant. Отлично подобранный ряд ступеней позволяет максимально использовать потенциал двигателя, снизить шумы и вибрацию и повысить топливную экономичность даже на высокой скорости», — прокомментировал директор по продажам и маркетингу «Соллерс» Марат Шарапов.

В компании отметили, что менее чем за два года с момента старта производства легких коммерческих автомобилей Sollers группе «Соллерс» удалось локализовать дизельные двигатели объемом 2,0 и 2,7 литра, коробки передач, штампованные кузовные детали, компоненты шасси, детали экстерьера и интерьера, а также электрику и электронику. Сейчас компания готовится к запуску производства компонентов системы безопасности — рулей, подушек и ремней безопасности и электронных блоков управления.

© zmz.ru

Линия по производству МКПП значительно улучшена. Этому способствуют прежде всего современные прессы для выполнения операций: подсбор переднего картера; запрессовка сальника, пробки промежуточного вала и стопорного кольца первичного вала; запрессовка узла понижающих передач; запрессовка втулки и фланца; подсбор заднего картера.

Также установлено высокотехнологичное измерительное оборудование для выполнения замеров валов, синхронизаторов и подшипника переднего картера

Введение в эксплуатацию нового оборудования позволит обеспечит правильность выполнения операций и улучшить условия труда работников — в результате установки оборудования автоматизируется шесть рабочих мест.

Новое производственное оборудование отвечает всем требованиям производительности, экологичности и безопасности в соответствии с мировыми стандартами ведущих компаний в области автомобилестроения.

Напомним, МКПП производят на промплощадке ЗМЗ в ООО «СОЛЛЕРС Производство трансмиссий» с февраля 2024 года. Они устанавливаются на автомобили Sollers.

© avtonovostidnya.ru

Модель Sollers Atlant остается лидером продаж среди легких коммерческих автомобилей бренда. Всего за 11 месяцев текущего года было реализовано 7685 машин — на 1144 экземпляра больше, чем за аналогичный период 2023 года.

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