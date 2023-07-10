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Производство

Стартовало производство дизельных двигателей на заводе СОЛЛЕРС в ОЭЗ «Алабуга»

 © mymsk.online

Завод двигателей был создан в 2015 году и в настоящее время полностью переориентирован на выпуск современных дизельных двигателей объемом 2 и 2,7 л, соответствующих экологическому стандарту Евро-6.

В рамках проекта на заводе налажен выпуск двухлитрового двигателя мощностью 130 л.с. (288 Нм максимального крутящего момента), а также двигателя объемом 2.7 литра мощностью 150 л.с. (355 Нм максимального крутящего момента). Локализуемая линейка двигателей имеет ряд конструктивных решений (цепной привод ГРМ, чугунная головка блока цилиндров и т. д.), позволяющих обеспечить надёжную работу автомобиля в любых условиях эксплуатации.

Напомним, проектом также предусмотрена широкая кооперация по технологическим операциям с другими российскими автопроизводителями и поставщиками с целью максимальной унификации компонентной базы и загрузки созданных в России мощностей по литью, мехобработке и другим переделам. Так, в перспективе ближайших двух лет планируется освоить производство чугунных отливок, коленвалов и поршневой группы.

Общий объем инвестиций в проект составляет 2,2 млрд рублей, включая заемные средства Фонда развития промышленности в размере 1,7 млрд рублей. Максимальная мощность предприятия — 50 тысяч двигателей в год.

Завод двигателей площадью 42600 кв.м. расположен в Особой экономической зоне «Алабуга» в непосредственной близости к производству автомобилей Sollers. Предприятие оснащено передовым, высокотехнологичным оборудованием, отвечающим всем требованиям качества и эффективности производства, экологичности, а также охраны здоровья и безопасности сотрудников. Производственные линии завода автоматизированы на 95%.

Фото:

https://mymsk.o...lnyx-dvigatelei

Источник: https://sollers-auto.com/press-cent...-dizelnykh-dvigateley-v-tatarstane/

Татарстан, Соллерс, Алабуга, дизельные двигатели
  • Nelton Nelton
    10.07.2316:54:18

    Это завод двигателей Форд, введенный в 2015.

    #1265489
    • Clausson Clausson
      10.07.2317:22:23

      Давайте уж тогда точнее.

      До момента ухода Форда из России (и всей Европы) в 2019 году этот завод в течение четырех лет производил дизеля объемом 1,6 литра. И это все же изначально было СП Солерса с Фордом, а не завод Форда. И эти, описанные здесь двигатели, не имеют ничего общего с дизелем Sigma, который выпускался до ухода Форда.

      Отредактировано: Clausson~17:32 10.07.23
      #1265491
      • Badassgoliath Badassgoliath
        10.07.2317:47:56

        Давайте уж тогда точнее.

            за уточнение. Чётко расписал.

        #1265496
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