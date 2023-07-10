Стартовало производство дизельных двигателей на заводе СОЛЛЕРС в ОЭЗ «Алабуга»

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Завод двигателей был создан в 2015 году и в настоящее время полностью переориентирован на выпуск современных дизельных двигателей объемом 2 и 2,7 л, соответствующих экологическому стандарту Евро-6.

В рамках проекта на заводе налажен выпуск двухлитрового двигателя мощностью 130 л.с. (288 Нм максимального крутящего момента), а также двигателя объемом 2.7 литра мощностью 150 л.с. (355 Нм максимального крутящего момента). Локализуемая линейка двигателей имеет ряд конструктивных решений (цепной привод ГРМ, чугунная головка блока цилиндров и т. д. ), позволяющих обеспечить надёжную работу автомобиля в любых условиях эксплуатации.

Напомним, проектом также предусмотрена широкая кооперация по технологическим операциям с другими российскими автопроизводителями и поставщиками с целью максимальной унификации компонентной базы и загрузки созданных в России мощностей по литью, мехобработке и другим переделам. Так, в перспективе ближайших двух лет планируется освоить производство чугунных отливок, коленвалов и поршневой группы.

Общий объем инвестиций в проект составляет 2,2 млрд рублей, включая заемные средства Фонда развития промышленности в размере 1,7 млрд рублей. Максимальная мощность предприятия — 50 тысяч двигателей в год.

Завод двигателей площадью 42600 кв.м. расположен в Особой экономической зоне «Алабуга» в непосредственной близости к производству автомобилей Sollers. Предприятие оснащено передовым, высокотехнологичным оборудованием, отвечающим всем требованиям качества и эффективности производства, экологичности, а также охраны здоровья и безопасности сотрудников. Производственные линии завода автоматизированы на 95%.

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