Стартовало производство дизельных двигателей на заводе СОЛЛЕРС в ОЭЗ «Алабуга»
Завод двигателей был создан в 2015 году и в настоящее время полностью переориентирован на выпуск современных дизельных двигателей объемом 2 и 2,7 л, соответствующих экологическому стандарту Евро-6.
В рамках проекта на заводе налажен выпуск двухлитрового двигателя мощностью 130 л.с. (288 Нм максимального крутящего момента), а также двигателя объемом 2.7 литра мощностью 150 л.с. (355 Нм максимального крутящего момента). Локализуемая линейка двигателей имеет ряд конструктивных решений (цепной привод ГРМ, чугунная головка блока цилиндров
Напомним, проектом также предусмотрена широкая кооперация по технологическим операциям с другими российскими автопроизводителями и поставщиками с целью максимальной унификации компонентной базы и загрузки созданных в России мощностей по литью, мехобработке и другим переделам. Так, в перспективе ближайших двух лет планируется освоить производство чугунных отливок, коленвалов и поршневой группы.
Общий объем инвестиций в проект составляет 2,2 млрд рублей, включая заемные средства Фонда развития промышленности в размере 1,7 млрд рублей. Максимальная мощность предприятия — 50 тысяч двигателей в год.
Завод двигателей площадью 42600 кв.м. расположен в Особой экономической зоне «Алабуга» в непосредственной близости к производству автомобилей Sollers. Предприятие оснащено передовым, высокотехнологичным оборудованием, отвечающим всем требованиям качества и эффективности производства, экологичности, а также охраны здоровья и безопасности сотрудников. Производственные линии завода автоматизированы на 95%.
Фото:
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10.07.2316:54:18
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