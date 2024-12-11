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Великоросс 11 декабря 2024, 19:14 Спортивные объекты

В тульском поселке Скуратово открылся новый физкультурно-оздоровительный комплекс

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 © 1tulatv.ru

В новом ФОКе есть большой игровой зал и бассейн с двумя чашами и дорожками на 25 метров. Бассейн станет домом для тульских синхронисток.

За последние 8 лет в развитие спортивной инфраструктуры Тульской области области вложили около 14 миллиардов рублей. За это время в регионе создали около 200 новых спортобъектов.

До конца 2024 года ещё один физкультурно-оздоровительный комплекс откроется в Советске. В следующем году должны открыть новые объекты в Алексине и Арсеньево. Кроме того, будут оборудованы 4 инклюзивных площадок и новый бассейн в Мясново.

 © 1tulatv.ru

 © 1tulatv.ru

 © 1tulatv.ru

 © 1tulatv.ru

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Источник: https://1tulatv.ru/novosti/224242-v...tps%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch

Тульская область
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