В тульском поселке Скуратово открылся новый физкультурно-оздоровительный комплекс

© 1tulatv.ru

В новом ФОКе есть большой игровой зал и бассейн с двумя чашами и дорожками на 25 метров. Бассейн станет домом для тульских синхронисток.

За последние 8 лет в развитие спортивной инфраструктуры Тульской области области вложили около 14 миллиардов рублей. За это время в регионе создали около 200 новых спортобъектов.

До конца 2024 года ещё один физкультурно-оздоровительный комплекс откроется в Советске. В следующем году должны открыть новые объекты в Алексине и Арсеньево. Кроме того, будут оборудованы 4 инклюзивных площадок и новый бассейн в Мясново.

© 1tulatv.ru

© 1tulatv.ru

© 1tulatv.ru

© 1tulatv.ru

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈