На БАМе +2

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Открыли движение по новым двухпутным вставкам на участках Куандинский — Таку и Сюльбан — Наледный в Забайкальском крае.

Сейчас столбики термометров в регионе опускаются ниже 30°, однако низкие температуры не помешали железнодорожникам достроить объекты. В общей сложности они уложили 9,6 км пути и 4 стрелочных перевода. Протянули 65 км линий автоблокировки и связи.

Новую инфраструктуру построили в таких местах, где зимой грунты промерзают на несколько метров, а летом постоянно подтапливаются. Чтобы обезопасить пути, возвели 4 моста и проложили 2 водопропускные трубы.

Завершение модернизации линии Таксимо — Новая Чара, на которых находятся построенные объекты, позволит увеличить её провозную способность к концу 2024 года до 52 млн тонн.

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