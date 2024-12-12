В России разработали полностью автономный тягач

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Российская компания Navio представила беспилотный магистральный тягач, соответствующий международной классификации L5, что означает полную автономность без участия человека. Презентация новинки состоялась 11 декабря в Москве на конференции по искусственному интеллекту AI Journey. Эксперты называют разработку революционной.

Тягач получил название L5, совпадающее с его классом автономности. У него отсутствует место для водителя и органы управления — кабина заменена на аэродинамическую стеклопластиковую маску, под которой размещена управляющая электроника. Машина оснащена системой из радаров, лидаров и камер с углом обзора 360 градусов.

По словам редактора-эксперта Quto.ru Алексея Кованова, проект L5 демонстрирует, что технологии автономного управления вышли на уровень практической реализации. Беспилотные перевозки уже тестируются на магистралях М11 и М12, что подтверждает готовность инфраструктуры для таких решений.

Главная инновация L5 — отсутствие кабинного модуля, что выгодно отличает его от аналогов. Такая конструкция снижает расходы на разработку, повышает топливную эффективность благодаря улучшенной аэродинамике и минимизирует влияние человеческого фактора на управление.

Беспилотный тягач решает ряд актуальных проблем: он устраняет потребность в дополнительной рабочей силе, что особенно важно на фоне дефицита дальнобойщиков, и обеспечивает аккуратное вождение, исключающее ненужные маневры.

Navio L5 уже проходит полный цикл испытаний. Эксперты считают, что беспилотные грузовики могут стать экономически оправданными, учитывая их способность работать без перерывов и отдыха.

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