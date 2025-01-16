КАМАЗ начал выпуск нового тягача для самых суровых условий

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В конце прошлого года на КАМАЗе стартовало производство нового седельного тягача повышенной проходимости, выяснил сайт Wroom.ru.

Прототипы КАМАЗа-65955 показывали ещё несколько лет назад, а теперь новинка добралась до конвейера. Первая партия машин была сделана в декабре прошлого года, а в течение 2025 года завод в Набережных Челнах планирует выпустить 360 таких грузовиков.

Полноприводный тягач КАМАЗ-65955 предназначен для работы с тяжёлыми грузами в суровых условиях. Новая модель может буксировать 88-тонный полуприцеп, а полная масса автопоезда в этом случае составит 100 тонн. Для чего может понадобиться такой грузовик? Например для перевозки трала со спецтехникой для нефтегазовых месторождений.

Тягач получил современную кабину К5 в компактном варианте с уменьшенной шириной и низкой крышей, впрочем, спальное место здесь тоже есть. Характерные особенности модели — усиленная подвеска, увеличенный дорожный просвет, массивный металлический бампер.

КАМАЗ-65955 оснащён шестицилиндровым рядным турбодизелем объёмом 13 литров: он развивает 560 л. с. мощности и 2600 Нм крутящего момента. Коробка передач — 16-ступенчатая механика, привод — на все шесть колёс.

Некоторые дилеры завода уже начали принимать заказы на новый тягач, его цена — от 11 млн рублей. Ещё одной тяжёлой новинкой КАМАЗа стал самосвал «Атлант» , но ему нельзя выезжать на дороги общего пользования.

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