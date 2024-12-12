В селе Большая Елань Пензенской области открыли новый птицеводческий блок

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В селе Большая Елань Пензенского района символически открыт новый производственный объект группы компаний «Дамате».

Завершено строительство первого из двух птицеводческих блоков, которые в итоге смогут содержать около 2 миллионов индейок. Общая сумма инвестиций в проект составит почти 7 миллиардов рублей, а при полной мощностях площадка обеспечит около 5% прироста производства мяса индейки в стране.

За 12 лет работы «Дамате» в регионе компания планирует производить почти половину всего мяса индейки в России. В июне было подписано соглашение о дальнейшем сотрудничестве с Пензенской областью для поддержки проектов компании, включая создание инфраструктуры и возмещение затрат на оборудование. Проекты «Дамате» способствуют созданию рабочих мест, строительству жилья для сотрудников и расширению налоговой базы региона.

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