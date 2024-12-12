Ледовый комплекс «Монтреал» открылся в Москве

© m24.ru

Новый ледовый комплекс «Монтреал» открылся в районе Южное Бутово.

На территории «Монтреала», который расположен на Остафьевской улице, обустроены две ледовые арены, бросковая зона, залы хореографии и ОФП, тренажерные залы. Кроме того, желающие смогут при необходимости воспользоваться сервисами заточки коньков и зонами отдыха.

Новый ледовый комплекс вмещает около 180 человек. При этом там занимаются еще любительские хоккейные команды и учащиеся детских спортшкол.

«Монтреал» стал частью крупного спорткластера, куда входит комплекс «Спорт Станция» с футбольными полями, теннисными кортами, сквош-кортами, залами для бокса и хореографии. Также к этим объектам пристроят комплекс «Максимум» с бассейнами, ледовым полем и залом общефизической подготовки. Его возведение завершится весной следующего года.

До конца года, как утверждает градоначальник, будет завершено строительство еще 8 спортивных объектов, в том числе 4 комплексов за счет частных инвестиций.

За последнее пять лет в рамках Адресной инвестиционной программы в столице построили 38 объектов спорта, в том числе районные спортивные центры и знаковые для города сооружения, расположенные в 10 округах.

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈