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Innokentij90 13 декабря 2024, 16:33 Новые заводы и цеха

Компания Wildberries запустила производство собственных полуприцепов

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 © img.gazeta.ru

Объединенная компания Wildberries и Russ запустила производство изотермических полуприцепов для перевозки грузов. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель компании.

Сообщается, что производством занимается подразделение автоматизации компании в Подмосковье. Реализовать проект планируют в три этапа. Первый — уже пройден: специалисты создали техническое задание и наладили выпуск изотермической надстройки. Со следующего года на втором этапе планируют запустить производство шасси для полуприцепов, а на третьем — освоить выпуск осевых агрегатов.

Уточняется, что в планах компании создать 60 полуприцепов в течение первого года, а после масштабирования производства, его планируют перенести на другую площадку в Рязань.

Проект позволит уменьшить зависимость компании от сторонних поставщиков техники, а также сэкономить. Сообщается, что производство собственного автомобильного полуприцепа будет на 30% выгоднее покупки его аналога, а потенциальная экономия на единицу техники может составить до 3 млн рублей.

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Источник: https://www.gazeta.ru/auto/news/2024/12/12/24611360.shtml

автомобилестроение, Wildberries, производство полуприцепов
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