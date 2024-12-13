В Новосибирской области открыли для проезда новый мост

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Открыт мост на дороге к селу Шаитик в Купинском районе.

Длина моста — 33,7 метра, материал — железобетон. Искусственное сооружение построено с автомобильными подходами протяженностью 0,84 километра. Мост рассчитан под перспективную нагрузку 14 тонн на ось. Итоговая стоимость строительства составила 141 миллион рублей.

Существующий мост около села Шаитик был в ведении района. Это мостовое сооружение находилось в неудовлетворительном состоянии. В итоге мост был передан в собственность Новосибирской области.

Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области организовало планово-предупредительный ремонт объекта и работы в рамках содержания по обеспечению безопасного и бесперебойного проезда. С обращением по строительству нового моста к губернатору Новосибирской области обратился директор школы села Шаитик. Соответствующие поручение главы региона было дано Территориальному управлению автомобильных дорог Новосибирской области. Подрядчик ввел объект на год раньше.

Село Шаитик находится между озерами Яркуль и Чаны и отделен двумя реками. К нему ведет одна дорога, поэтому мост жизненно необходим местным жителям.

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