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Великоросс 13 декабря 2024, 21:14 Детские сады и школы

В Харабалинском районе Астраханской области открыли новый детский сад

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 © radiovolna.fm

В городе Харабали открыли новый детский сад.

Это уже третье дошкольное учреждение, построенное в районе за последние четыре года в рамках национального проекта «Демография».

Новый сад «Солнышко» сможет принимать 60 детей от полутора до семи лет. Он оборудован современной мебелью. На территории детского сада обустроены беседки, качели и песочницы, а также высажены деревья.

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Источник: https://radiovolna.fm/news/astrahan...tps%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch

Астраханская обл
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