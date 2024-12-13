В Харабалинском районе Астраханской области открыли новый детский сад

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В городе Харабали открыли новый детский сад.

Это уже третье дошкольное учреждение, построенное в районе за последние четыре года в рамках национального проекта «Демография».

Новый сад «Солнышко» сможет принимать 60 детей от полутора до семи лет. Он оборудован современной мебелью. На территории детского сада обустроены беседки, качели и песочницы, а также высажены деревья.

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