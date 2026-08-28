В Астраханской области завершилось строительство нового судно обеспечения «Алиот» проекта FPW1, строительство которого ведет «Стройлидерплюс» по заказу компании «Росморпорт». Классификационные документы РС выданы на судно 28 августа.

Торжественному событию предшествовал полный цикл ходовых и швартовных испытаний, в ходе которых подтверждена готовность судна к эксплуатации.

Напомним, что в общей сложности в серии по данному проекту запланировано строительство трех единиц флота. Головное судно «Берилл» уже приступило к выполнению производственных задач в районе эксплуатации. В постройке на данный момент находится также завершающее серию судно «Антарес».

Суда проекта FPW1 предназначены для обеспечения различных операций, включая толкание и буксировку. Установленные на борту краны грузоподъемностью 2,5 т позволяют работать с буями, поднимать и опускать якоря для удержания земснарядов. Суда также способны транспортировать грузы и персонал, обеспечивать другие суда топливом и водой и выполнять иные вспомогательные работы при дноуглублении.

Проект судов разработан конструкторским бюро «Флотпроект», строительство ведет предприятие «Стройлидерплюс». Техническое наблюдение за строительством судна и рассмотрение проектной документации судна в постройке осуществляют специалисты Астраханского филиала РС. В общей сложности в серии по данному проекту планируется построить три единицы флота.