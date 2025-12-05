В Астраханской области появилось производство, которое уже меняет рынок геоматериалов — его продукция не только запатентована, но и не имеет российских аналогов. Компания «Гекса-Лотос» запустила современное автоматизированное производство геосинтетических материалов, рассчитанное на выпуск 4,8 тысячи тонн продукции ежегодно.

Линейка выпускаемых геоматериалов зарегистрирована под собственной торговой маркой, а ряд изделий не представлен в отечественном производстве.

В 2025 году предприятие работало на половину от своей максимальной мощности — это порядка 2400 тонн продукции в год. На заводе создано 162 рабочих места, а общие инвестиции в проект превысили 967 млн рублей. После установки дополнительного оборудования, включая экструдер и новые станки, объемы производства выросли с 150 до 300 тонн в месяц.

По словам директора ООО «Гекса-Лотос» Александра Кочеткова, на площадке уже функционируют две очереди производства. Запуск третьей линии, где планируется выпуск специализированных затеняющих сеток для агропредприятий, намечен на первый квартал 2026 года.