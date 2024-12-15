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sergey k 15 декабря 2024, 20:05 Транспорт, спецтехника и логистика

В первый рейс отправился поезд Архангельск — Кисловодск

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 © gudok.ru

Об этом сообщает пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги. Старт состоялся из Архангельска в 06:21.

Новый маршрут открывает перед архангелогородцами отличную возможность комфортно, без пересадок проследовать к уникальным северокавказским курортам и прочим красотам.

В состав помимо стандартных вагонов включены и вагоны для маломобильных пассажиров и их сопровождающих.Из Кисловодска в Архангельск первый поезд № 197/198 по новому маршруту отправится 17 декабря в 17:44.

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Источник: https://gudok.ru/news/?ID=1690144

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