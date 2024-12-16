Из Уфы запущен первый прямой поезд до Москвы

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Уфу и Москву соединил первый прямой пассажирский скорый поезд. На уфимском железнодорожном вокзале состоялась церемония отправки состава № 49/50. Поезд не фирменный, но в него включен тематический вагон «Девять чудес Башкортостана», в оформлении интерьера которого использовали фотографии природных достопримечательностей республики.

«Назначение нового поезда из Уфы в Москву позволит пассажирам совершать поездки с большим комфортом, поскольку до настоящего времени сообщение между этими городами обеспечивали только транзитные поезда», — сообщил заместитель начальника Куйбышевской железной дороги Алексей Ситников.

Поезд Уфа — Москва будет курсировать через день. Отправление из Уфы — в 9:20, прибытие в Москву на следующие сутки, в 11:15. В обратном направлении, из Москвы, поезд отправится 16 декабря в 15:25, в столицу республики он прибудет 17 декабря в 22:09. Маршрут пролегает через Бугульму, Нурлат, Димитровград, Ульяновск, Инзу, Рузаевку и Рязань.

В РЖД сообщили, что состав сформирован из современных и удобных купейных и плацкартных вагонов, в них есть кондиционеры, биотуалеты с душевыми, индивидуальные розетки. Для путешествующих с детьми есть детские купе с картинками на стенах и полках. Предусмотрена возможность перевозки животных без сопровождения хозяев.

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