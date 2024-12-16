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sergey k 16 декабря 2024, 18:18 Производство

В Уфе открыли Центр по разработке сервоприводов

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 © mashnews.ru

Центр будет заниматься изготовлением электродвигателей, электрогенераторов и их систем управления для БПЛА, робототехнических комплексов, летательных аппаратов.

Передовую инженерную школу «Моторы будущего» открыли в Уфимском университете в 2022 году в числе 30 победителей конкурсного отбора в рамках Федерального Проекта «Передовые инженерные школы». «Моторы будущего» решают глобальную научно-технологическую задачу по созданию высокоэффективных электрических и гибридных силовых установок, агрегатов и их систем для боевой и гражданской авиации России, превышающих мировой уровень.

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Источник: https://mashnews.ru/v-ufe-otkryili-...ervoprivodov-za-515-mln-rublej.html

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Центр по разработке сервоприводов
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