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Kотенко Cергей 01 января 2025, 13:19 Электроника, электротехника и приборы

Российская плата с 48-ядерным процессором Байкал-S

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 © tehnoomsk.ru

Новая российская материнская плата AQBS1000 с 48-ядерным процессором Байкал-S. Плата разработана и выпущена в компании «Аквариус», предназначена для серверных решений.

AQBS1000 имеет форм-фактор MicroATX, уменьшенный в ширину (244×234 мм). На новой материнской плате находятся: 4 PCIe-слота 4-го поколения (x16/x8/x8/x8), 4 OCuLink PCIe 4-го поколения (x8 или 2×4 каждый), 4 порта SATA III через Mini-SAS HD разъем, Выделенный менеджмент интерфейс BMC 10/100/1000 Base-T, 2 интерфейса 10/100/1000 Base-T CPU, 2 x USB 2.0 Type-A на задней панели, 2 x USB 3.0 Type-A на задней панели, 2 x USB 3.0 Type-A через 19-pin разъем, внутренний USB 3.0 Type-A.

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Источник: https://tehnoomsk.ru/archives/15627

электроника
  • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
    01.01.2515:38:47

    Спасибо Сергею за очень интересную новость!!!

    Байкал-S это вроде архитектура Arm ?

    Вряд ли имеет смысл спрашивать где производятся эти процессоры.

    Всего доброго Вам в Новом году!!!

    #1295042
    • HappyRed HappyRed
      01.01.2517:28:06

      Китай.Осенью пришла партия из 1000 штук от неизвестного производителя.Тайвань отказался в 22 году поставлять законтрактованные процы,присоединившись к санкциям.

      Тут выбор невелик.

      #1295045
  • Макс Кнутов Макс Кнутов
    01.01.2518:26:07

    Российские литографы оказались липой.

    Саботажники в правительстве импортозаместили российский Эльбрус импортной архитектурой АРМ, для успокоения патриотов назвали Байкалом, Иван Дурак счастлив.

    Отредактировано: Макс Кнутов~18:36 01.01.25
    #1295046
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