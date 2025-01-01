Российская плата с 48-ядерным процессором Байкал-S

© tehnoomsk.ru

Новая российская материнская плата AQBS1000 с 48-ядерным процессором Байкал-S. Плата разработана и выпущена в компании «Аквариус», предназначена для серверных решений.

AQBS1000 имеет форм-фактор MicroATX, уменьшенный в ширину (244×234 мм). На новой материнской плате находятся: 4 PCIe-слота 4-го поколения (x16/x8/x8/x8), 4 OCuLink PCIe 4-го поколения (x8 или 2×4 каждый), 4 порта SATA III через Mini-SAS HD разъем, Выделенный менеджмент интерфейс BMC 10/100/1000 Base-T, 2 интерфейса 10/100/1000 Base-T CPU, 2 x USB 2.0 Type-A на задней панели, 2 x USB 3.0 Type-A на задней панели, 2 x USB 3.0 Type-A через 19-pin разъем, внутренний USB 3.0 Type-A.

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈