Обуховский завод поставляет оборудование ОРВД на аэродромы страны и ближнего зарубежья

© xn--80adahnf5bdekrm.xn--p1ai

В ноябре 2024 года на территории аэродрома Шереметьево (г. Москва) введен в эксплуатацию моноимпульсный вторичный радиолокатор (МВРЛ) «Аврора-2» производства Обуховского завода (входит в состав Концерна ВКО «Алмаз — Антей»).

Всережимная цифровая станция наблюдения для управления воздушным движением (УВД) «Аврора-2» предназначена для использования в качестве источника радиолокационной информации в составе аэродромных и трассовых радиолокационных комплексов аэродромных пунктов и районных центров УВД.

МВРЛ производства Обуховского завода обеспечивает круговой обзор пространства аэродрома (максимальная дальность обнаружения объекта составляет 465 км), определение координат воздушных средств (ВС), а также получение и обработку дополнительной информации, поступаемой от них.

Моноимпульсный вторичный радиолокатор имеет все необходимые сертификаты, в том числе Межгосударственного авиационного комитета и Росавиации, для применения в сфере организации воздушного движения (ОРВД). Данные разрешительные документы обеспечили возможность поставки МВРЛ «Аврора-2» на объекты заказчиков в Российской Федерации и за ее пределами.

«Обуховский завод продолжает работать над увеличением доли гражданской продукции. Одним из востребованных направлений, безусловно, являются проекты по ОРВД. Мы совершенствуем и поставляем наше оборудование для оснащения аэродромов России и стран ближнего зарубежья», — сказал заместитель генерального директора Концерна ВКО «Алмаз — Антей», генеральный директор Обуховского завода Михаил Подвязников.

В 2024 году оборудование завода также было введено в эксплуатацию на аэродроме Ельцовка (г. Новосибирск).

В период с 2022 по 2024 года совместно с дочерней компанией завода АО «ВНИИРА-ОВД» были выполнены поставки семи МВРЛ «Аврора-2» на радиолокационные позиции (РЛП) в городах Аральск, Атырау, Тараз, Костанай, Алматы, Актау и Уральск Республики Казахстан. К ноябрю 2024 г. на шести аэродромах МВРЛ введены в эксплуатацию.

Впервые из стран ближнего зарубежья моноимпульсный вторичный радиолокатор Обуховского завода был установлен в Республике Армения.

В настоящее время предприятие продолжает разработку, производство, внедрение, модернизацию и техническое обслуживание средств наблюдения за воздушной обстановкой на базе вторичной радиолокации для систем организации воздушного движения. Данные компетенции были переданы заводу от Всероссийского научно-исследовательского института радиоаппаратуры, который вошел в состав предприятия в 2022 году. В планах завода продолжить оснащение МВРЛ «Аврора-2» как российских, так и зарубежных аэродромов.

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈