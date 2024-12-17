В Волгоградской области сдали еще один участок мостового перехода через Волгу

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17 декабря в Волгоградской области полностью открыли движение на новом участке мостового перехода через Волгу. Крупная транспортная развязка, мосты через ерики Гнилой и Осинки — объекты первого этапа Третьего Пускового комплекса. Их достроили и сдали в эксплуатацию.

Этот участок новой трассы строили пять лет, его протяженность — 5 километров. Деньги на объект выдели по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

Сегодня мы запускаем движение автотранспорта на участке дороги, соединяющей Казахстан и регионы России со странами Каспийского бассейна. Волгоградская область, являясь опорным регионом коридора «Север-Юг», обеспечивает беспрепятственное движение пассажиров и грузов по всей своей территории.

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