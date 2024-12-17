В ряде малых населённых пунктов России появились связь и скоростной интернет

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Всего за время реализации адресной программы «Устранение цифрового неравенства» в Вологодской области построили 51 точку доступа. Запустили в тестовую эксплуатацию базовые станции еще в десяти малых населенных пунктах. Теперь доступом к современным услугам связи и мобильного интернета обеспечены более 9 тысяч вологжан.

Точки доступа появились в поселке Северный Великоустюгского округа, деревне Сидоровское Грязовецкого округа, селе Куность Белозерского округа, деревне Замошье Сокольского округа, деревне Королиха и селе Никольское Усть-Кубенского округа, деревне Семениха и селе Михайловское Харовского округа, селе Колкач Кирилловского округа и деревне Песье Череповецкого района.

Это стало возможным благодаря результатам общенародного голосования на портале Госуслуг и подписанию соглашения между Минцифры Российской Федерации и ПАО «Ростелеком» на 2024 год.

Обязательно продолжим реализацию программы до полного обеспечения наших жителей услугами связи и мобильного интернета в населенных пунктах Вологодчины с численностью от 100 до 500 человек. В 2025 году будут установлены еще 15 таких точек доступа.

В два маленьких села Хабаровского края пришёл высокоскоростной интернет

В сёлах Согда в Верхнебуреинском районе и Лесное в Хабаровском районе появилась мобильная связь и интернет стандарта 4G. Работы были проведены в рамках федерального проекта «Устранение цифрового неравенства 2.0», который является частью национального проекта «Цифровая экономика».

Федеральная программа способствует развитию современной инфраструктуры в регионе. Благодаря ей передовые технологии становятся доступными в самых отдаленных уголках. В селах Лесное и Согда, где раньше не было мобильной связи и интернета, теперь жители могут пользоваться современными цифровыми сервисами.

В Согде мобильная связь отсутствовала полностью, а в Лесном был доступен только стандарт 2G для голосовых вызовов. С появлением базовых станций и интернета в формате LTE (4G) жители этих населенных пунктов получили возможность комфортно общаться с родственниками и друзьями по видеосвязи, пользоваться государственными услугами, социальными сетями, порталами для дистанционного обучения и работы.

Раньше они жили практически в изоляции из-за отсутствия мобильной связи, которая была ограничена и доступна не всем. Теперь же можно свободно общаться, работать и учиться без технических ограничений.

Для обеспечения качественного сигнала до Лесного было проложено 8 км оптики, а до Согды — около 1 км. В селах установили антенно-мачтовые сооружения и запустили базовые станции, передающие данные по оптическим каналам.

В Тюменской области устраняют цифровое неравенство

280 малых населенных пунктов подключены к высокоскоростному Интернету, за последние четыре годы в 79 населенных пунктах региона установлены новые станции LTE-стандарта.

В планах до 2030 года обеспечить мобильной связью 498 населенных пунктов области в рамках программы «Устранение цифрового неравенства 2.0».

Доступность связи — основа качественной и комфортной жизни в современном мире. Раньше сложно было представить устойчивый сигнал и быстрый интернет вне больших городов, но мы планомерно работаем над подключением все большего количества территорий.

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