В Иркутской области открылась откормочная площадка на 500 голов КРС

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В Аларском районе Иркутской области на фермерском хозяйстве Александра Светлакова открыли новую откормочную площадку, способную вмещать 500 голов крупного рогатого скота (КРС). Это уже десятая такая площадка в регионе и третья в муниципалитете, построенная с 2019 года в рамках программы развития мясного скотоводства в Приангарье.

Строительство объекта осуществлялось в два этапа и включало возведение корпуса с двухрядным расположением секций и центральным кормовым проездом, а также открытые загоны с кормовыми столами и теплыми поилками. Все необходимые коммуникации, такие как водоснабжение и электроснабжение, были проведены.

В настоящее время в хозяйстве содержится 614 голов крупного рогатого скота, включая 190 коров и 424 молодняка на откорме. Среднесуточный прирост веса у молодняка составляет 900 граммов.

Ожидается, что к 2025 году объём производства говядины в рамках данного инвестиционного проекта достигнет около 178 тонн в живом весе, что поспособствует обеспечению жителей Приангарья высококачественной продукцией.

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