В Ставрополе открыли новую школу на 1550 мест

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Школа располагается в новом микрорайоне. Здесь живут много молодых семей с детьми. Теперь юные ставропольцы будут учиться рядом с домом.

Для учеников построили 6 кабинетов информатики, 10 лингафонных кабинетов, кабинеты кулинарии, музыки, изобразительного искусства, мастерские по обработке металла, дерева и ткани, лаборатории «Точки роста», 2 обеденных зала на 780 мест, большой актовый зал, 5 спортивных залов и спортивную зону на свежем воздухе.

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