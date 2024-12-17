Завод «Амкодор-Онего» изготовил первую раму для форвардера «Амкодор-1881»

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Ранее предприятие запустило производство щитов и коников (конструкция, которая позволяет прочно зафиксировать цилиндрические грузы. прим.ред) для новых и серийных машин.

ООО «Амкодор-Онего» включено в перечень системообразующих организаций федерального и регионального уровня и является единственным заводом в России, производящим лесозаготовительную технику.

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Форвардер Амкодор 2661-01. Иллюстративное фото: «Амкодор-Онего»

Компания выступает официальным дилером на территории Карелии продукции дивизионов «Строительные машины» и «Коммунальные машины» белорусского холдинга «Амкодор».

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