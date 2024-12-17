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sergey k 17 декабря 2024, 18:33 Новые и модернизированные предприятия агропрома

Завод «Амкодор-Онего» изготовил первую раму для форвардера «Амкодор-1881»

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 © gov.karelia.ru

Ранее предприятие запустило производство щитов и коников (конструкция, которая позволяет прочно зафиксировать цилиндрические грузы. прим.ред) для новых и серийных машин.

ООО «Амкодор-Онего» включено в перечень системообразующих организаций федерального и регионального уровня и является единственным заводом в России, производящим лесозаготовительную технику.

 © mashnews.ru

Форвардер Амкодор 2661-01. Иллюстративное фото: «Амкодор-Онего»

Компания выступает официальным дилером на территории Карелии продукции дивизионов «Строительные машины» и «Коммунальные машины» белорусского холдинга «Амкодор».

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Источник: https://gov.karelia.ru/news/17-12-2...-ramu-dlya-forvardera-amkodor-1881/

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«Амкодор-Онего»
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