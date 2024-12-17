Объем инвестиций в ОЭЗ России за три квартала 2024 года превысил показатель всего прошлого года

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Уплата налогов в ОЭЗ растет быстрее, чем объем льгот, расходы бюджетной системы окупились за счет обязательных платежей. Государство второй год уже в плюсе более чем на 36 млрд рублей, рассказали на пресс-конференции в ТАСС.

«За три квартала текущего года уже видим 188 новых резидентов и 636 млрд рублей инвестиций. Это рекорд полного прошлого года, который, по нашим оценкам. будет в этом году еще и превзойден. По другим показателям растем еще быстрее. Рабочих мест создано уже за текущий год свыше 10 тыс.».

В России функционируют 53 ОЭЗ (34 промышленно-производственных, 7 технико-внедренческих, 10 туристско-рекреационных и 2 портовые), которые предлагают бизнесу ряд конкурентных преимуществ для реализации проектов, в том числе по локализации производства в России и выходе на евразийский рынок.

Согласно Закону об ОЭЗ резидент не вправе иметь филиалы и представительства за пределами территории ОЭЗ. ОЭЗ — часть территории региона, на которой действует льготный режим предпринимательской деятельности, а также может применяться процедура свободной таможенной зоны.

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