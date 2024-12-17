РС испытал диагностический снаряд для морского подводного трубопровода

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Российский морской регистр судоходства принял участие в испытаниях и вводе в эксплуатацию диагностического снаряда для морского подводного трубопровода.

Проект по созданию первого отечественного самоходного управляемого внутритрубного снаряда для диагностики морского подводного трубопровода реализован при участии Российского морского регистра судоходства.

Инновационное диагностическое оборудование создано в рамках импортозамещения для обеспечения надежной и безопасной эксплуатации российского трубопроводного транспорта.

В настоящий момент объект находится в промышленной эксплуатации — с его помощью на Морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) успешно завершены работы по диагностике морского подводного трубопровода грузовой системы ВПУ-1.

Запуску в эксплуатацию нового российского оборудования предшествовал ряд комплексных испытаний, которые прошли в ноябре на производственной базе НТЦ «Диапром». Техническое наблюдение в процессе испытаний осуществляли главный специалист отдела технического наблюдения за морскими нефтегазовыми сооружениями Владимир Карев и старший инженер-инспектор Московского участка Балтийского филиала РС Владимир Красноперов.

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