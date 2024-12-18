Есть 2000-й электробус!

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На «НЕФАЗе», дочернем предприятии «КАМАЗа» в Башкортостане, собран юбилейный двухтысячный электробус КАМАЗ-6282. В скором времени он пополнит автопарк ГУП «Мосгортранс» — основного в столице и крупнейшего в России оператора наземного городского пассажирского транспорта.

Серийное производство электробусов КАМАЗ-6282 стартовало в 2018 году. Отметку в одну тысячу выпущенных электробусов «НЕФАЗ» преодолел в июле прошлого года. За год с небольшим была изготовлена очередная тысяча этих современных инновационных машин.

Юбилейный электробус КАМАЗ-6282 выполнен в обновлённом дизайне, в котором с этого года поставляются все электробусы в ГУП «Мосгортранс». Он имеет измененную форму бампера и капота, габаритных и противотуманных фар. Перемены в экстерьере электробуса — это один из этапов постепенного перехода компании к производству нового поколения пассажирского транспорта А5. Новый облик техники отражает корпоративный стиль, визуально приближенный к поколению грузовиков К5.

Сегодня сборка современных моделей электротранспорта производится сразу на двух площадках: на «НЕФАЗе» в Нефтекамске и на сборочной площадке электробусов в Москве на территории Сокольнического вагоноремонтно-строительного завода.

«КАМАЗ» занимает ведущие позиции на рынке пассажирского транспорта в России и является лидером российского рынка электробусов. Производство пассажирского электротранспорта является одним из приоритетных направлений деятельности компании. Развитие этого направления поддерживается и на государственном уровне: в 2023 году в рамках реализации Программы комплексного развития городского электротранспорта под руководством вице-премьера Дмитрия Григоренко партии электробусов КАМАЗ-6282 были поставлены в Волгоград, Курск, Ростов-на-Дону, Липецк, Таганрог, Волгодонск и Пермь. Расширяя географию поставок, «КАМАЗ» работает и над расширением линейки. Одна из последних новинок — электробус с ночной зарядкой КАМАЗ-6282 ONC.

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