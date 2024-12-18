Янтарный комбинат открыл новое здание транспортного цеха на въезде в Приморский карьер

© ambercombine.ru

На Калининградском янтарном комбинате Ростеха открылось новое здание автотранспортного цеха. Корпус расположен на въезде в Приморский карьер, оснащен современным оборудованием и рассчитан на ремонт сразу нескольких единиц крупногабаритной техники.

Новый транспортный цех расположился в современном двухэтажном здании площадью 1100 квадратных метров. Первый этаж полностью занимает ремонтно-технический участок, на втором этаже для сотрудников организованы офисы, комнаты отдыха и приема пищи. Возможности участка позволяют одновременно проводить обследование и ремонт двух карьерных самосвалов грузоподъемностью 35-45 тонн, трех самосвалов-двадцатитонников и еще трех представителей малотоннажной техники, например, микроавтобусов.

Предшественник нового цеха, построенный еще в советское время, в последнее время уже не справлялся с возросшей нагрузкой. Он был вдвое меньше и располагался в четырех километрах от сегодняшнего места добычи солнечного камня — Приморского месторождения.

«До сегодняшнего дня автотранспортный цех располагался в непосредственной близости к карьеру „Вальтер“. Его разработка завершилась в середине семидесятых. С 1976 года добыча началась в Приморском карьере, где продолжается и сейчас. Однако транспортный цех остался на старом месте. Он справлялся со своими задачами до тех пор, пока комбинат не начал активно развиваться и наращивать объемы добычи. Это потребовало расширения автопарка. Новый участок в состоянии справиться с возросшим количеством техники, её новыми видами и изменившимися габаритами. Размещение цеха вблизи Приморского карьера сделает ремонт техники оперативным. Это позволит избегать простоев в работе», прокомментировал заместитель генерального директора по горно-добычному производству — главный инженер Александр Смирнов.

За последние десять лет количество транспорта и спецтехники на предприятии увеличилось втрое — до 110 единиц. Штат специалистов автопарка за несколько лет также вырос втрое — до 238 человек. Сегодня при горных работах и благоустройстве территории комбината задействованы шагающие и гидравлические экскаваторы, шарнирно-сочлененные самосвалы, трубоукладчики, бульдозеры и другая техника. В 2025 году автопарк пополнят еще 14 единиц — два гидравлических экскаватора с объемом ковша 3,2 кубометра, шесть крупнотоннажных и четыре среднетоннажных карьерных самосвала, фронтальный погрузчик и бульдозер. Спецтехника с высокой маневренностью и проходимостью особенно востребована в карьере в сложных погодных условиях балтийской зимы, когда состояние подъездных путей ухудшается из-за частых осадков.

В 2024 году Калининградский янтарный комбинат добыл 627 тонн доведенного янтаря, что стало абсолютным рекордом для Приморского месторождения, разработка которого ведется предприятием. Увеличение объемов добычи и переработки соответствует государственной Стратегии развития янтарной отрасли до 2025 года, которую комбинат реализует при поддержке Госкорпорации Ростех. С 2015 года в развитие предприятия было инвестировано порядка 3,5 млрд рублей. Средства направлены на модернизацию горнодобывающего комплекса, приобретение и обновление парка спецтехники, оборудование рабочих мест и создание современного ювелирного комплекса.

© ambercombine.ru

© ambercombine.ru

© ambercombine.ru

© ambercombine.ru

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