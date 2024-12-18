В иркутском микрорайоне Нижняя Лисиха построен новый детский сад

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Новый детский сад на 150 мест в микрорайоне Нижняя Лисиха построен в Иркутске. Первый в городе трехэтажный детский сад является филиалом детского сада № 20 «Росинка». Его строительство началось в октябре 2022 года в рамках национального проекта «Демография». На проведение работ выделено более 360 млн рублей из федерального, областного и местного бюджетов. В новом дошкольном учреждении шесть групп — одна ясельная, две младшие, по одной средней, старшей и подготовительной группе. В учреждении оборудованы музыкальный и спортивный залы, кабинет для дополнительных занятий, кабинет логопеда. Кроме того, в помещении предусмотрен медицинский кабинет, пищеблок и прачечная. Здание оснащено лифтом и охранной системой. На прилегающей территории установлены современные игровые комплексы, по периметру высажена живая изгородь из более чем 800 растений. Строительство детского сада стало значимым шагом в создании комфортной инфраструктуры для иркутян. Микрорайон Нижняя Лисиха активно застраивается и дошкольное учреждение здесь было крайне необходимо.

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