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artal 18 декабря 2024, 15:19 Спортивные объекты

В Горно-Алтайске открыли физкультурно-оздоровительный комплекс

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 © altai-info.com

Сегодня, 18 декабря, был открыт физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом в городе Горно-Алтайске, сообщает пресс-служба правительства.

Открытие комплекса с нетерпением ждали спортсмены, ветераны спорта, представители спортивных федераций. Здесь есть игровое поле с трибунами на 300 мест, тренажерный зал, зал для настольного тенниса, кабинет центра тестирования ГТО. Создана современная и комфортная инфраструктура.

В физкультурно-оздоровительном комплексе также открыли филиал клуба дзюдо «Турбостроитель» — «Турбо Алтай» с большим залом для занятий.

В ходе мероприятия Олимпийская чемпионка по баскетболу, заслуженный мастер спорта СССР Ирина Минх открыла «Капсулу времени», которую заложили в 2019 году.

«Мы, олимпийские чемпионы разных лет, уверены, что открытие комплекса послужит началом нового этапа в развитии спорта в Республике Алтай. Мы надеемся, что сотни мальчишек и девчонок с огромным желанием будут заниматься в этом комплексе, покоряя новые вершины. Дальнейшего вам процветания, великих свершений и грандиозных спортивных достижений», — сказала Ирина Минх, зачитывая послание.

 © gorno-altaisk.info

 © gorno-altaisk.info

 © gorno-altaisk.info

 © altai-republic.ru

 © altai-republic.ru

 © altai-republic.ru

https://altai-r...-archive/53899/

https://altai-i...o-altajske.html

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Источник: https://www.gorno-altaisk.info/news/173791?feed_id=55820

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Горно-Алтайск, ФОК
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