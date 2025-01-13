Новое здание школы № 7 открыли в Горно-Алтайске

Новое здание школы № 7 открыли в Горно-АлтайскеСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
Новое здание школы № 7, где ученики будут углубленно изучать алтайский язык, торжественно открыли в Горно-Алтайске. Церемонию открытия транслировали в онлайн-режиме, сообщает ТАСС.
Сбербанк выделил 100 млн рублей на завершение строительства школы, а именно на закупку оборудования — школьных досок, компьютеров, парт
Также сегодня после капитального ремонта открыты еще три школы в Республике Алтай — в Тихонькой, Черге и Саратане. Там тоже созданы все условия для комфортного обучения и самореализации детей.
Школа № 7 — единственная школа в городе, где учат детей алтайскому языку по профильной программе. Школа была основана 30 лет назад и находилась все это время в арендованном здании 1926 года постройки. Строительные работы начались в 2021 году.
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