В селе Гвардейское ЧР открыта новая школа на 720 мест

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Состоялось торжественное открытие новой общеобразовательной школы № 4 в селе Гвардейское, рассчитанной на 720 ученических мест. Объект построен в рамках государственной программы «Развитие образования» национального проекта «Образование».

Школа оснащена современным оборудованием для обучения и воспитания детей, всестороннего физического и эстетического развития учеников. Предусмотрены кабинеты для кружков, секций, уроков труда. Помещения спроектированы так, чтобы маломобильным гражданам было удобно передвигаться по зданию. Например, в школе установлены 2 лифта, нанесены визуальные и тактильные указатели. Универсальная спортивная площадка объединяет в себе поле для нескольких игровых видов спорта: футбол, волейбол, баскетбол и настольный теннис. Предусмотрены спортивные дорожки для бега на дистанцию и по кругу, площадка для сдачи нормативов, детская спортивная площадка и многое другое.

В трёхэтажном здании имеется актовый, спортивный, читальный залы, пищеблок и столовая, учебные кабинеты и лаборатории, административные помещения. Здание школы соответствуют всем современным стандартам.

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