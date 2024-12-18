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Благодаря урожаю, выращенному в СКФО, в России смогли полностью отказаться от польских яблок. Часть российских яблок производится именно на Северном Кавказе.

В Дагестане площади, занятые этой культурой значительно увеличились после 2015 года, когда в республике был объявлен год садоводства. Из 30 тысяч гектаров традиционных, интенсивных и суперинтенсивных садов — более 60 процентов площади приходится на яблони. В 2024 году аграрии Дагестана собрали около 100 тысяч тонн яблок. Самые популярные сорта — симиренко, голден дилишес, фуджи, гренни-смит и гала. Масштабные инвестпроекты, связанные с выращиванием яблок, реализуются в Магарамкентском, Сулейман-Стальском и Дербентском районах.

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