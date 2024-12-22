В Удмуртии открылась седьмая роботизированным ферма

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18 декабря в деревне Нижний Сырьез Алнашского района в хозяйстве «Писеевское» состоялось открытие второй очереди коровника на 300 голов.

На предприятии трудится 90 сотрудников хозяйства. Два роботизированных коровника будут круглосуточно обслуживать 5 операторов. Молочная ферма оснащена передовыми технологиями в виде установки 4 роботов, которые помогают оптимизировать процессы и улучшить качество молочной продукции.

На данный момент в хозяйстве содержится 2205 голов крупного рогатого скота молочного направления, включая 800 коров. За 11 месяцев текущего года производство молока достигло 7 тыс. тонн, что на 3% больше, чем в прошлом году. Продуктивность на одну голову составляет 8840 кг. По производству молока в Алнашском районе «Писеевское» занимает 4 место.

Два роботизированных коровника, оснащенных четырьмя роботами. Роботизированная система измеряет ключевые параметры молока — жиры, белки, проводимость и время доения, также она отслеживает количество соматических клеток. Вся информация после доения отправляется в систему управления. Это обеспечивает полный контроль над качеством молока.

До конца года аграрии получат еще 80 млн рублей на покупку специализированного оборудования. Субсидии сельхозпредприятиям выдаются в рамках госпрограммы развития сельского хозяйства.

© i.okcdn.ru

© i.okcdn.ru

© i.okcdn.ru

Фото — https://m.ok.ru...ymdq0h935687638

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