Главные двигатели установили на буксиры «Верман» и «Оклан» проекта Т3150-ЗД

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Строительство многоцелевых буксиров «Верман», «Гирвас», «Оклан», «Кулой» и «Вель» проекта Т3150-ЗД осуществляется на АО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького», входящем в СК «Ак Барс». Проект разработан «Морским инжиниринговым центром СПб» для Росморречфлота и реализуется под техническим наблюдением Российского морского регистра судоходства (РС).

На данный момент на буксирах «Верман» и «Оклан» завершен монтаж главных двигателей WEICHAI 12M55C2738-18E201 для правого и левого борта.

Суда проекта имеют класс КМ⍟ Arc4 (hull, machinery) [1] R1 AUT1 A-Thruster(M) FF3WS Escort Tug Salvage ship Oil recovery ship (>60 C) IWS, сообщает РМРС.

Согласно государственному контракту, завершение строительства запланировано на конец 2025 года. Буксиры проекта Т3150 предназначены для буксировки несамоходных судов и плавучих объектов, проводки судов в портах, борьбы с аварийными разливами нефти и ликвидации их последствий. Три буксира этого проекта были заложены в мае 2023 года.

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