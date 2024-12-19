«СМ-Клиника» открыла медцентр в Новой Москве

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Многопрофильный медицинский холдинг «СМ-Клиника» 19 декабря открыл новый семейный медцентр в Новой Москве. Объем инвестиций в проект составил около 200 млн руб., сообщили «МВ» в компании.

Клиника расположена в двухэтажном здании площадью 1082,1 м2 и рассчитана на 126 тыс. пациентов в год. В медучреждении уже ведут прием более 20 врачей по 20 медицинским направлениям, включая терапию, хирургию, кардиологию, гастроэнтерологию, травматологию и ортопедию, акушерство и гинекологию, эндоскопию. В перспективе в медцентре будет представлено свыше 30 специальностей, в том числе онкология, офтальмология, колопроктология, урология, неврология, оториноларингология, диетология.

По словам главного врача клиники Анатолия Гетьманчука, в медучреждение смогут обращаться пациенты не только из Новой Москвы, но и Подольска. Пока услугами медцентра могут воспользоваться взрослые пациенты в возрасте от 18 лет, в ближайшее время планируется открытие детского отделения.

Диагностические возможности клиники включают УЗИ, функциональную диагностику (Холтер-ЭКГ, СМАД, ЭКГ, ФВД), гастро- и колоноскопию. В ближайшее время запланировано открытие кабинета рентгенографии. Кроме того, на базе медцентра можно пройти лабораторную диагностику (более 3500 видов анализов).

Медцентр в Новой Москве стал 30-м по счету в составе холдинга «СМ-Клиника». В него входят многопрофильные медцентры в Москве, Московской области, Рязани, Иваново и Санкт-Петербурге. Выручка группы компаний за 2023 год составила 19,96 млрд рублей.

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