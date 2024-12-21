ГТЛК поставила свыше 130 автобусов по ФНБ-проекту за неделю

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На этой неделе ГТЛК передала в лизинг для региональных перевозчиков городской пассажирский транспорт в рамках инвестпроекта с использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).

За 5 дней ГТЛК поставила:

✔️105 автобусов ЛиАЗ-529265-03 для Московской области

✔️22 автобуса КАМАЗ 4280-F5 для Ленинградской области

✔️4 автобуса СИМАЗ 2258-0000010-538 для Республики Дагестан

Поставки на условиях льготного лизинга осуществляются благодаря мерам поддержки Минтранса России по федпроекту «Развитие общественного транспорта» нацпроекта БКД. Обновление подвижного состава — один из ключевых показателей инициативы социально-экономического развития «Мобильный город».

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