ГТЛК поставила 210 ед. общественного транспорта по ФНБ-проекту и БКД за неделю

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На этой неделе ГТЛК передала в регионы городской пассажирский транспорт в рамках инвестпроекта с использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) и нацпроекта «Безопасные качественные дороги (БКД).

За 5 дней ГТЛК поставила:

✔️100 автобусов ПАЗ 320435-04 для Ленинградской области (ФНБ)

✔️16 автобусов ПАЗ 422320-04, 11 ЛиАЗ 621365 и 6 ПАЗ 422320-14 для Тюменской области (ФНБ)

✔️15 автобусов СИМАЗ 2258-0000010-538 для Республики Дагестан (ФНБ)

✔️15 автобусов KAMAZ 4280-F5 VEGA для Воронежской области (ФНБ)

✔️13 автобусов ЛиАЗ-621365 для Санкт-Петербурга (ФНБ)

✔️9 троллейбусов УТТЗ 6241.01 «Горожанин» для Чувашской Республики (БКД)

✔️7 автобусов КАВЗ- 4270-C2 для Курганской области (ФНБ)

✔️4 автобуса ПАЗ 320540-04 и 3 ГАЗ A65R52 для Калининградской области (ФНБ)

✔️6 троллейбусов 5270 Т «Пересвет» для Удмуртской Республики (БКД)

✔️5 трамваев «Львенок» для Саратовской области (ФНБ)

Поставки на условиях льготного лизинга осуществляются благодаря мерам поддержки Минтранса России по федпроекту «Развитие общественного транспорта» нацпроекта БКД. Обновление подвижного состава — один из ключевых показателей инициативы социально-экономического развития «Мобильный город».

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