ГТЛК поставила свыше 320 ед. общественного транспорта по ФНБ-проекту и нацпроекту БКД за неделю

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На этой неделе ГТЛК передала в лизинг для региональных перевозчиков городской пассажирский транспорт в рамках инвестпроекта с использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) и нацпроекта «Безопасные качественные дороги (БКД).

За 5 дней ГТЛК поставила:

✔️112 автобусов ЛиАЗ-529267 для Нижегородской области (ФНБ)

✔️65 автобусов ПАЗ 320435-04 для Ленинградской области (ФНБ)

✔️44 автобуса НЕФАЗ 5299-0000040-52 для Республики Татарстан (ФНБ)

✔️36 автобусов НЕФАЗ 5299-0000030-57 для Пермского края (ФНБ)

✔️31 троллейбус УТТЗ 6241.01 «Горожанин» для Чувашской Республики (БКД)

✔️25 автобусов ЛиАЗ 621365 для Санкт-Петербурга (ФНБ)

✔️7 автобусов ПАЗ 320435-04 для Краснодарского края (ФНБ)

✔️2 автобуса СИМАЗ 2258-0000010-538 для Республики Дагестан (ФНБ)

✔️2 автобуса ПАЗ 320436-04 для Иркутской области (ФНБ)

Поставки на условиях льготного лизинга осуществляются благодаря мерам поддержки Минтранса России по федпроекту «Развитие общественного транспорта» нацпроекта БКД. Обновление подвижного состава — один из ключевых показателей инициативы социально-экономического развития «Мобильный город».

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