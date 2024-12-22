Россия вышла в мировые лидеры по экспорту замороженной рыбы

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По итогам первых девяти месяцев 2024 года Россия стала мировым лидером по объёмам экспортированной замороженной рыбы. При этом доля российской рыбы на глобальном рынке за отмеченный период увеличилась до 17,4%.

Что экспортируют?

Мороженая рыба была и остаётся основным продуктом, который отправляется на вывоз из России. На неё приходится 50% в стоимостном выражении и 80% - в натуральном выражении экспорта рыбной продукции из РФ. За три квартала нынешнего года из РФ было отправлено свыше 1 млн тонн мороженой рыбы, или 17,4% от общемирового объёма экспорта — это 1,2% больше, чем было в 2023-м.

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Экспортируют из России в основном минтай — он занимает до 50% от общего тоннажа. Остальное приходится на сардины, в том числе иваси, сельдь, треску, лососевые и другие виды рыб.

Что почём?

Показатели экспортированной из России мороженой рыбы по тоннажу за три квартала выше, чем по стоимости. Это связано с тем, что средняя цена российской рыбы самая низкая по сравнению с её основными конкурентами. Так, за 9 месяцев 2024 года средняя стоимость мороженой рыбы из РФ составляла 1622 доллара за 1 тонну, в то время как средняя стоимость тонны мороженой рыбы в мире за первые три квартала составляет 2235 долларов.

Продукция из США реализовывалась по 3247 долларов за тонну, то есть вдвое дороже, чем российская. Мороженая рыба из Норвегии стоит дороже российской почти на 70% (2752 доллара за тонну), из Китая — на 36,3% (2211 долларов за тонну),

Низкую цену на рыбу из РФ обуславливают несколько факторов. Во-первых, влияет то, что на экспорт отправляются по большей части не самые дорогие виды рыбы. Во-вторых, сказываются наложенные на РФ санкции и тарифные ограничения — из-за этого и столь заметная разница в стоимости одного и того же вида рыбы из России и из других стран. Также негативно сказывается и курсовая вывозная пошлина, которую ввели в октябре 2023 года, чтобы стабилизировать валютный курс. Предполагалось, что она будет действовать до конца нынешнего года, однако сейчас существуют риски, что её продлят ещё и на 2025-й.

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Кто основные конкуренты РФ?

Второе место по экспорту мороженой рыбы в мире занимает Китай. На него приходится 11,7%. Замыкают тройку лидеров Нидерланды — 7,2% от общемирового объёма.

В топ-5 самых крупных поставщиков замороженной рыбы также входит Норвегия (7%) и США (6,6%).

Мировой экспорт рыбы и морепродуктов за девять месяцев 2024 года в целом достиг почти 86 млрд долларов. Доля России в общем объёме составила 4,6% (около 4 млрд долларов).

К 2030 году прогнозируется, что из РФ будут экспортировать мороженой рыбной продукции на 7,5 млрд долларов.

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