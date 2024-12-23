Завершено строительство траулера «Лев» проекта 1701

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Судно построено на судостроительном заводе «Отрадное» в Ленобласти по заказу мурманской компании «Эридан».

Средний рыболовный морозильный траулер «Лев» проекта 1701 построен на класс Российского морского регистра судоходства. Комплект судовых документов выдан сегодня, 23 декабря 2024 года.

Траулер предназначен для донного и пелагического промысла рыбы (трески, пикши, сайды, палтуса, зубатки, камбалы и окуня). Это второе судно проекта 1701 сданное верфью в этом году. Судно оснащено современным оборудованием траления и высокотехнологичным оборудованием, которое обеспечит обработку и заморозку улова на борту судна. Производительность рыбофабрики составляет около 70 тонн мороженной продукции, сообщает РМРС.

Напомним, строительство головного судна «Орион» проекта 1701 завершено в ноябре нынешнего года.

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